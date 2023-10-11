"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع "تعزيز الصمود للمجتمعات المتأثرة بالأزمة الإنسانية" باليمن

وسيقوم المركز بموجب الاتفاقية بتوزيع مساعدات إيوائية عبارة عن مواد عينية تحتوي على أصناف مختلف بما يتناسب مع احتياجات الأسر المتأثرة بالزلزال والأكثر احتياجًا هناك، يستفيد منها أكثر من 63 ألف أسرة بواقع 382.296 فردًا، كما سيتم توزيع قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره، للفئات الأكثر احتياجًا هناك، يستفيد منها 38.476 فردًا.