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الحالة المطرية تواصل هطولاتها على محافظات شمال الرياض.. وذروتها منتصف الليل
أجرت أودية الطيري والترباعة شمال العاصمة والحسكي ومرخ في الزلفي والغاط
واصلت الحالة المطرية هطولاتها على محافظات شمال وشمال غرب الرياض.
وفي التفاصيل، هطلت أمطار غزيرة مساء اليوم الجمعة على أجزاء من سدير والزلفي والغاط، فيما هطلت قبل قليل أمطار متوسطة على ثادق والقويعية ومشاش السهول.
وقد أجرت السيول التي هطلت مساء اليوم واديَي الطيري والترباعة شمال الرياض جنوب شرق سدير بالقرب من مركز تمير، كما أجرت وادي الحسكي جنوب الزلفي، وكذا وادي مرخ جنوب الزلفي وشمال الغاط.
ووثَّق عدد من المهتمين تلك الأمطار، منهم عبدالله البرغش "الجنوبي"، وماجد العتيق، وسالم الفايز، ومحمد فهاد، وعلي البدر.
وما زالت الهطولات المطرية مستمرة على أجزاء متفرقة من محافظات شمال الرياض.
وتشير التوقعات إلى أن ذروة الحالة المطرية ستكون -بإذن الله- منتصف الليلة، وستستمر الأمطار حتى صباح السبت.