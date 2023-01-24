"إعمار اليمن" يقدم مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة دعمًا لقطاع التعليم

ويعد دعم الموهبة والابتكار من المشاريع التعليمية التي أسهمت في توفير بيئة تعليمية ملائمة لتنمية العقول المبدعة، كما في مشروع إنشاء مجمع الموهوبين في محافظة مأرب، الذي يتكون من مجمع نموذجي يتضمّن 12 فصلًا دراسيًا ومرافق متعددة؛ توفيرًا لبيئة ملائمة لتنمية العقول المبدعة، وتمكين النشء من التميّز ورعاية وتشجيع الابتكار، حيث سيخدم المشروع 1369 مستفيدًا.