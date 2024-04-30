"الفوزان": المواطن الصالح هو القوة الضاربة والمحرك الأساسي الذي يرتقي بوطنه

شارك الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الدكتور عبدالله الفوزان، أمس في لقاء بعنوان "المواطنة الصالحة"، بتنظيم قسم الوعي الفكري بـ"تعليم منطقة الرياض".
وبيَّن الدكتور الفوزان خلال الورقة التي قدمها أن فكرة المواطنة تتمحور حول قيام كل فرد في المجتمع بواجباته ومسؤولياته تجاه وطنه، أن يكون عضوًا منتجًا ومساهمًا في الحياة الاجتماعية بصورة إيجابية وفعالة، وأن يسخّر طاقاته ومهاراته ومواهبه في خدمة مجتمعه.. مبينًا أن المواطنة الصالحة تعزز الوحدة الوطنية، وتقوي الانتماء، وتقوي الأواصر بين أفراد المجتمع، وتُنمي روح التآلف والتكاتف فيما بينهم، فضلاً عن كونها تُنمي المودة والمحبة بين المواطنين والقيادة.
وأكد "الفوزان" الدور المهم لوزارة التعليم في تضمين قيم المواطنة الصالحة في المقررات الدراسية لتنمية الإحساس بالانتماء والهوية، وتنمية المعارف والقدرات والقيم والاتجاهات لدى النشء، والمشاركة في خدمة المجتمع، والتعاون بين أفراد المجتمع، واحترام جميع الأنظمة والتعليمات والاتجاهات الوطنية لهذا المجتمع.
وأشار "الفوزان" إلى أهمية المواطنة الصالحة كونها انعكاسًا لمبادئ ومُثل وقيم وركائز وأخلاق المجتمع، التي يحرص على المحافظة عليها، وترسيخها، ونقلها من جيل إلى آخر.. مبينًا أن المواطن الصالح هو القوة الضاربة والمحرك الأساسي الذي يرتقي بوطنه نحو المعالي، ويسهم في رفع راياته في مختلف المجالات.
وفي الختام قدّم "الفوزان" شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما الدائم لكل ما يسهم في عزة الوطن والمواطن.