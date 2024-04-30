"الفوزان": المواطن الصالح هو القوة الضاربة والمحرك الأساسي الذي يرتقي بوطنه

وبيَّن الدكتور الفوزان خلال الورقة التي قدمها أن فكرة المواطنة تتمحور حول قيام كل فرد في المجتمع بواجباته ومسؤولياته تجاه وطنه، أن يكون عضوًا منتجًا ومساهمًا في الحياة الاجتماعية بصورة إيجابية وفعالة، وأن يسخّر طاقاته ومهاراته ومواهبه في خدمة مجتمعه.. مبينًا أن المواطنة الصالحة تعزز الوحدة الوطنية، وتقوي الانتماء، وتقوي الأواصر بين أفراد المجتمع، وتُنمي روح التآلف والتكاتف فيما بينهم، فضلاً عن كونها تُنمي المودة والمحبة بين المواطنين والقيادة.