محليات

عسير.. إحباط ترويج 54.650 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول والقبض على "المروّج"

عسير.. إحباط ترويج 54.650 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول والقبض على "المروّج"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه (54.650) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

عسير
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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