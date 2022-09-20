"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ وزخاتٍ من البَرَد على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج، ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.