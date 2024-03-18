مستشفى دله نمار يحصل على شهادة اعتماد اللجنة العالمية المشتركة JCI

امتدادًا للتقدم والنماء الذي تحققه مستشفى دله نمار، حصل المستشفى على شهادة اعتماد اللجنة العالمية المشتركة (JCI)، وتعد هذه الشهادة إحدى أبرز الشهادات العالمية المرموقة، حيث تقوم اللجنة العالمية المشتركة (JCI) ، بمنحها للمستشفيات المستوفية للشروط الصحية، وهي جهة معروفة عالميًا بريادتها في مجال العناية الطبية، وأمن المريض وصحته، كما تعد أبرز الجهات الرائدة في منح الاعتماد للمنشآت الصحية، حيث تقوم هذه الجهة الرائدة في منح الاعتماد للمؤسسات الصحية، بالعمل مع مؤسسات ووزارات الصحة والمنظمات الدولية، وذلك في أكثر من 80 بلدًا.
ويأتي حصول مستشفى دله نمار على هذا الاعتماد العالمي، تأكيدًا على امتثالها لجميع المعايير الطبية وتأكيدًا على تميز المستشفى في تقديم خدماته الطبية، لمختلف شرائح المجتمع،كما يعد هذا الاعتماد امتدادًا لحصول مجموعة مستشفيات دله الصحية، على هذه الشهادات المرموقة، ودليل على التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الطبية والعلاجية وحفاظها على أمن وسلامة مرضاها.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس عبدالعزيز الوهيبي: «إن حصول مستشفى دله نمار على اعتماد (JCI)، يؤكد التزامنا الصارم بتطبيق أعلى المعايير الدولية، في مجال الرعاية الطبية لمختلف فئات المجتمع، وذلك حفاظًا على صحة المريض وسلامته، وهي شهادة مستحقة، نسبة لما تقدمه جميع مستشفيات مجموعة دله الصحية من رعاية طبية متكاملة وشاملة، على أعلى الدرجات، وباستخدام أحدث التقنيات والبرامج العلاجية».
وأشار الرئيس التنفيذي للتشغيل إلى أن مجموعة مستشفيات دله الصحية تعمل على ضمان حصول مرضاها، على الخدمات الطبية، وبدقة متناهية وفقًا لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، الأمر الذي أتاح للمجموعة الحصول على عدد كبير، من الشهادات والجوائز، على المستويين المحلي والعالمي، مضيفا أن مستشفى دله النخيل يتشرف باعتماده من قبل (JCI)، منذ 29 يناير، 2009م، حيث يسري هذا الاعتماد إلى الآن.
يُذكر أن مجموعة دله الصحية، تضم نخبة من الأطباء والجراحين المتميزين، في المجالات كافة، وتتكون من ستة مرافق كبرى، ورائدة في تقديم الرعاية الصحية الفائقة، لجميع المرضى والمراجعين، وتخدم المجموعة حاليًا أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًا في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة وبجودة عالية، في المملكة العربية السعودية.
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