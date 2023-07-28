جدة.. المتنزهات الترفيهية تجذب الزوّار بفعالياتها المختلفة في إطار برامجها السياحية

يتيح عديدٌ من المتنزهات والمرافق الترفيهية بمحافظة جدة، للأهالي وزوّار المحافظة، المشاركة في فعالياتها المتنوعة التي تنظمها في إطار برامجها السياحية خلال فترة الإجازة الصيفية.
وتحظى فقرات الألعاب التفاعلية بمختلف أنواعها التي تندرج ضمن الفعاليات التي تقدمها معظم المراكز الترفيهية، بإقبالٍ كبيرٍ من الزوّار، للمشاركة فيها لإبراز القدرات الابداعية للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، ولإكسابهم المهارات التي تنمّي قدراتهم العقلية والذهنية.
وتضم بعض المرافق الترفيهية، صالات ضخمة وأحواضاً بأحجام مختلفة، تبرز عجائب البيئة البحرية في البحر الأحمر من شعاب مرجانية وأسماك مختلفة الأحجام والألوان، يتعرّف خلالها الزوّار على معلومات عن أسماء الأسماك وأماكن وجودها في أعماق البحر، إلى جانب إرشادات بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية من التلوّث.
وتخصّص أغلبية المرافق الترفيهية بجدة، أركاناً للرسم، لاكتشاف المواهب والمهارات في الفنون التشكيلية، تجذب عديداً من الزوّار، وخاصة الأطفال، لتنمية ذكائهم، ولتطوير مهاراتهم الحركية والعقلية، بمشاركة واهتمام من الأهالي لتشجيع أطفالهم وتحفيزهم لإبراز قدراتهم في هذا المجال.