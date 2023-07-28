جدة.. المتنزهات الترفيهية تجذب الزوّار بفعالياتها المختلفة في إطار برامجها السياحية

وتضم بعض المرافق الترفيهية، صالات ضخمة وأحواضاً بأحجام مختلفة، تبرز عجائب البيئة البحرية في البحر الأحمر من شعاب مرجانية وأسماك مختلفة الأحجام والألوان، يتعرّف خلالها الزوّار على معلومات عن أسماء الأسماك وأماكن وجودها في أعماق البحر، إلى جانب إرشادات بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية من التلوّث.