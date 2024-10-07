خبراء في مؤتمر LEARN يجيبون: هل نحن مستعدون لمستقبل التعلم؟

وتضمنت الجلسات الخمس التي أقيمت في مساحة (فضول)، سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان "ثورة تقنيات التعليم: هل نحن مستعدون لمستقبل التعلم؟"، وشارك فيها نخبة من المتحدثين؛ أبرزهم عميد التحول الرقمي في جامعة الأمير سلطان د. عزام السديس، وعميد الدراسات العليا والبحوث والابتكار في الجامعة الإلكترونية السعودية د. نسرين فرحة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي في منظمة ASIC لي هاموند، ومدير تكنولوجيا التعليم في أكاديمية ن. غوزدة أوكال، وناقش المتحدثون تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحويل منظومة التعليم، مع التأكيد على أهمية إشراك جميع المعنيين من طلاب وأساتذة وإداريين في عملية التحول الرقمي؛ لضمان نجاح التجربة.