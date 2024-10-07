خبراء في مؤتمر LEARN يجيبون: هل نحن مستعدون لمستقبل التعلم؟

انطلقت، اليوم (الأحد)، فعاليات مؤتمر LEARN الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مدى يومين في فندق فورسيزونز، حيث شهد اليوم الأول تنظيم خمس جلسات حوارية وورش عمل ضمن مساحة (فضول)؛ التي تهدف إلى تسليط الضوء على بداية رحلة التعلم وإثارة الفضول العلمي لدى الحضور.
واعتمد المؤتمر في نسخته الأولى التي انطلقت تحت شعار (رحلة التعلم)، تصميم مساحات بشكل دائري؛ بهدف كسر نمط المؤتمرات التقليدية، ما شجّع على الحوارات التفاعلية والمناقشات المتبادلة بين المتحدثين والحضور، واحتوت على خمس مساحات هي (فضول)، (آفاق)، (اندماج)، (انعكاس)، و(تبادل).
وتضمنت الجلسات الخمس التي أقيمت في مساحة (فضول)، سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان "ثورة تقنيات التعليم: هل نحن مستعدون لمستقبل التعلم؟"، وشارك فيها نخبة من المتحدثين؛ أبرزهم عميد التحول الرقمي في جامعة الأمير سلطان د. عزام السديس، وعميد الدراسات العليا والبحوث والابتكار في الجامعة الإلكترونية السعودية د. نسرين فرحة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي في منظمة ASIC لي هاموند، ومدير تكنولوجيا التعليم في أكاديمية ن. غوزدة أوكال، وناقش المتحدثون تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحويل منظومة التعليم، مع التأكيد على أهمية إشراك جميع المعنيين من طلاب وأساتذة وإداريين في عملية التحول الرقمي؛ لضمان نجاح التجربة.
أما الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان "آفاق دمج الفلسفة في التعليم العالي السعودي"، فقد ضمّت الأستاذ المشارك في النقد الأدبي بجامعة الملك عبدالعزيز د. رانية العرضاوي، ومؤسس المركز السعودي للفلسفة والأخلاقيات د. حسن الشريف، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة د. حسام زمان، وتناول النقاش أهمية إدراج الفلسفة كجزء من المناهج التعليمية في الجامعات السعودية؛ لما لها من دور حيوي في تعزيز التفكير النقدي وتحليل القضايا المعاصرة.
فيما ركزت الجلسة الثالثة على "تكامل العقل والجسم: دور الرياضة في تحقيق النجاح الأكاديمي"، بمشاركة كل من المدير الفني للمنتخب الأول للسيدات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لويس كورتيس، والرياضية الأولمبية ومدربة اللياقة في أرماح الرياضية بسنت هركي، ومديرة الرياضة في معارف للتعليم كاي سميث، وتطرق النقاش إلى أهمية الدمج بين الأنشطة الرياضية والعملية التعليمية، لتعزيز الأداء الأكاديمي وبناء مهارات القيادة والعمل الجماعي.
وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان "تقنيات التعليم: ابتكارات وتحديات تشكل مستقبل التعلم"، بمشاركة عدد من رواد قطاع التعليم الرقمي مثل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة AILA يوسف السيد، ومؤسس SSN إبراهيم الزهيميل، ومدير إدارة الشركات وعلاقات المستفيدين في شركة عطاء التعليمية د. إبراهيم الفرحان، حيث تركّز النقاش حول أحدث الابتكارات في مجال التعليم الرقمي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي، مع التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التقنية لضمان تطبيقها بكفاءة في المؤسسات التعليمية.
واختتمت ورش اليوم الأول بجلسة تحت عنوان "مسارات نحو القيادة: تكافؤ الفرص بين الجنسين"، وناقش خلالها عدد من الخبراء؛ وهم ياسمين إبراهيم بابشاكي تايلور ود. أمل العبدالجبار، أهمية تحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية ودعم مسارات التنمية المهنية للمرأة في قطاع التعليم.
يُذكر أن مؤتمر LEARN يهدف إلى خلق بيئة ملهمة تسهم في بناء مهارات المستقبل وتعزيز القدرات البشرية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، لترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في تخطيط مستقبل التعليم المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.