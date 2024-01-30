برودة وهبات و"المطرية الـ7" مستمرة.. "طقس الثلاثاء" في قراءة لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع اليوم الثلاثاء أجواء معتدلة نهاراً تميل للبرودة إلى باردة ليلاً على معظم المناطق وتزداد البرودة شمالاً، فيما تعتدل ليلاً على الساحل الجنوبي من البحر الأحمر.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الرياح سرعتها من خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق مع هبات شبه قوية على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية وشمال وشمال شرق العاصمة الرياض.
وأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة، حيث أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق: الباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد أن تشمل أجزاءً من شرق منطقة مكة المكرّمة وجنوبها تمتد إلى اليمن، وهي أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد، والله أعلم.