برودة وهبات و"المطرية الـ7" مستمرة.. "طقس الثلاثاء" في قراءة لـ"الحصيني"

وأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة، حيث أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق: الباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد أن تشمل أجزاءً من شرق منطقة مكة المكرّمة وجنوبها تمتد إلى اليمن، وهي أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد، والله أعلم.