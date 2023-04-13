أجواء الساعات القادمة.. نشاط محتمل للرياح وفرص للغبار في هذه المناطق

وفي التفاصيل يُتوقع أن تهب على القطاع الشمالي من المملكة، وبشكل خاص على كل من الجوف والحدود الشمالية، رياح شمالية غربية نشطة، مع هبات قوية أحيانًا، تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية بنسب متفاوتة.