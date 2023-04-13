أجواء الساعات القادمة.. نشاط محتمل للرياح وفرص للغبار في هذه المناطق

تشير التوقعات بشأن حالة الطقس، إلى احتمالية تأثر بعض مناطق المملكة خلال ساعات ظهر وعصر اليوم الخميس، بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وفي التفاصيل يُتوقع أن تهب على القطاع الشمالي من المملكة، وبشكل خاص على كل من الجوف والحدود الشمالية، رياح شمالية غربية نشطة، مع هبات قوية أحيانًا، تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية بنسب متفاوتة.
وتشير التوقعات -وفق "طقس العرب"- إلى هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، تتجه لاحقًا نحو جنوب غرب المملكة، مع احتمالية حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون نتيجة تزايد تركيز الغبار في الأجواء.