محليات

"مكافحة المخدرات" بالقصيم تقبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة
"مكافحة المخدرات" بالقصيم تقبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القصيم
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر

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