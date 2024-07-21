المعهد الوطني لأبحاث الصحة يعلن انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية

هذا وذكر الرئيس التنفيذي للمعهد أن المقترحات البحثية تم تقديمها من قبل معظم المراكز البحثية والمستشفيات والجامعات في المملكة، حيث بلغت نسبة المقترحات البحثية التي يقود فريق عملها باحثات ثلث عدد المقترحات المقدمة، وهذا يعكس دور المرأة السعودية الريادي في مجال البحث والتطوير والابتكار، وأضاف أ.د. فارس العنزي أن هذا العدد الكبير من المقترحات المقدمة على هذه المنحة المخصصة لموضوع محدد ونوعي لم يكن لينجز إلا بتوفيقٍ من الله ثم بتضافر جهود المراكز البحثية والمستشفيات والجامعات في المملكة، حيث قام المعهد بالشراكة معهم بعقد ثمانِ ورش عمل حضورية، وأكثر من 25 ورشة عمل افتراضية عن المنحة وآليات التقديم عليها، فاق عدد الحضور فيها 2000 من الباحثين وأصحاب المصلحة، وتمت من خلالها الإجابة عن أسئلة واستفسارات المجتمع البحثي.