"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والشرقية ومكة المكرمة والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص والشعيبة وثول وجدة ورابغ، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسحبًا رعدية على القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والقيصومة وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة جازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا وضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.