"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص والشعيبة وثول وجدة ورابغ، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسحبًا رعدية على القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.