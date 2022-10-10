لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية بـ"الشورى" تزور بولندا وتلتقي عدداً من المسؤولين

زارت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية برئاسة رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني، جمهورية بولندا، حيث التقت عدداً من المسؤولين البولنديين، وبحثت كثيراً من الموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خصوصاً البرلمانية منها.