لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية بـ"الشورى" تزور بولندا وتلتقي عدداً من المسؤولين

زارت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية برئاسة رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني، جمهورية بولندا، حيث التقت عدداً من المسؤولين البولنديين، وبحثت كثيراً من الموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خصوصاً البرلمانية منها.
وعقد وفد المجلس خلال زيارته لوارسو لقاءات عدة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، حيث التقى الوفد برئيسة مجلس النواب في البرلمان البولندي ألجبيتا فيتيك ونائبة رئيس مجلس النواب ماوقوجاتا كيدافا بوينسكا ونائب رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي بوقدان بوروسفتش ورئيس لجنة الطاقة والمناخ وأصول الدولة في البرلمان البولندي ماريك سوسكي.
وعقد الوفد اجتماعاً بمقر البرلمان البولندي مع نظرائهم في مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية السعودية برئاسة النائبة إيفا كوجودزيج، وتناولت تلك اللقاءات علاقات التعاون في المجالات كافة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وتقوية العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البولندي.
كما التقت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية خلال الزيارة بنائب رئيس الوزراء البولندي وزير أصول الدولة ياتسيك ساشين بمكتبه في الوزارة، كما التقت اللجنة في مقر وزارة الخارجية البولندية بوكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الاقتصادي والتنموي بافيو يابونسكي، وجرى خلال تلك اللقاءات استعراض العلاقات بين المملكة وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وتعمل لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.