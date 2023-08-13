الباحة وعسير والطائف.. المتنزهات الوطنية بـ3 مناطق تجذب آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها

وضمت الفعاليات التي تم تنظيمها "التخييم، والجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية مثل الهايكنج والمغامرة، والضيافة، وإقامة الفعاليات والمهرجانات، التي تجاوز عدد زوارها يوميًّا ثلاثة آلاف زائر للفعالية الواحدة، إضافة إلى المخيمات والأنشطة البيئية والمطاعم والمقاهي، والمرافق والأنشطة الترفيهية"، فضلًا عن وجود عدد غير مسبوق للكرفانات التي بلغت أكثر من 100 كرفان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية.