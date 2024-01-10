في "بئر عمق وجبل الصهابية وأم حديد".. "الصناعة" تعلن الفائزين برخص الكشف عن المعادن

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها ستستمر في طرح عمليات المنافسات التعدينية؛ بهدف تشجيع وتمكين الشركات الجديدة من المشاركة في المنافسات التعدينية القادمة، كما تعمل على عملية تقييم مستمرة للمنافسات التعدينية لضمان اختيار المنافس المناسب لتنفيذ أعمال الاستكشاف التعدينية، مع مراعاة أسس العدالة والشفافية في هذه المنافسات؛ مشيرة إلى أنها تعمل على العديد من المبادرات التي تهدف لتعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تطوير مسار الاستثمار التعديني وتعزيز الاستثمار النوعي فيه، وضمان استثمار أكبر عدد من الشركات لتطوير المواقع الاستكشافية في المملكة؛ لتصبح من أهم الموارد الداعمة للصناعات الواعدة.