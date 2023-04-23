الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.