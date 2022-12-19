"الأرصاد" تتوقع تقلبات ممطرة على معظم المناطق من مساء الأربعاء حتى الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من مساء يوم الأربعاء القادم حتى الجمعة.
وقال المركز: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق، مصحوبة بـ"تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية".
وأضاف: ستهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على "مكة المكرمة، الباحة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، وعسير"، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة على أجزاء من "الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، والشرقية".
وأردف المركز: لا يُستبعد تساقط الثلوج من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز، علقان، والظهر".
وتابع: سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الصقيع، حيث ستشهد أجواء من مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال المدينة المنورة"، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، وتكوّن الصقيع ابتداءً من مساء الخميس، ويتوقع وصول درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين "1-5" مئوية، ثم يمتد الانخفاض في درجات الحرارة من مساء الجمعة إلى "القصيم، والرياض وشمال الشرقية"، لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين "6-8" مئوية.