"الأرصاد" تتوقع تقلبات ممطرة على معظم المناطق من مساء الأربعاء حتى الجمعة

وتابع: سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الصقيع، حيث ستشهد أجواء من مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال المدينة المنورة"، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، وتكوّن الصقيع ابتداءً من مساء الخميس، ويتوقع وصول درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين "1-5" مئوية، ثم يمتد الانخفاض في درجات الحرارة من مساء الجمعة إلى "القصيم، والرياض وشمال الشرقية"، لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين "6-8" مئوية.