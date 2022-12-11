"هلال مكة" يرفع جاهزيته للقصوى بعد تحذير "الأرصاد" بهطول أمطار على المنطقة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى، وذلك بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لبعض محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزًا إسعافيًا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.
ودعا "بلجون" جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث -لا قدر الله- خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة.
كما دعا للقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.
يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ، لا قدر الله.