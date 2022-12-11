"هلال مكة" يرفع جاهزيته للقصوى بعد تحذير "الأرصاد" بهطول أمطار على المنطقة

كما دعا للقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.