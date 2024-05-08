"قوي جداً".. السعودية تحقّق أعلى تقييم في تقرير قوانين المنافسة لـ 2023م

وبيّن أن هذه النتيجة هي نتاج للتطورات الكبيرة في مجالات عدة، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، إضافة إلى عددٍ من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطارٍ من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.