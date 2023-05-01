جامعة حائل تحصل على اعتماد 8 برامج أكاديمية.. هنا تفاصيلها

وأكد الدكتور "الشريف" أن حصول 8 برامج أكاديمية على الاعتماد البرامجي جاء تتويجًا للجهود التي تقوم بها الجامعة، من خلال أهدافها الاستراتيجية، وسعيها في الارتقاء بجودة وكفاءة العملية التعليمية، وتحسين مخرجاتها، بما يسهم في تحقيق أهداف ‫رؤية السعودية 2030.