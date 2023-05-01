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جامعة حائل تحصل على اعتماد 8 برامج أكاديمية.. هنا تفاصيلها
ضمن سعيها في الارتقاء بجودة وكفاءة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها
حقّقت جامعة حائل اعتماد 8 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، حيث شملت البرامج بكالوريوس التمريض، والرياضيات، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الأسنان، وكذلك هندسة البرمجيات، والمحاسبة، والإدارة، والخدمة الاجتماعية.
ونوّه رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، بما يحظى به التعليم بالمملكة من دعم مستمر من قِبل القيادة الحكيمة، التي سخّرت كل الإمكانات من أجل النهوض بالتعليم، وتحقيق الريادة والتفوق والمنافسة العالمية.
وأكد الدكتور "الشريف" أن حصول 8 برامج أكاديمية على الاعتماد البرامجي جاء تتويجًا للجهود التي تقوم بها الجامعة، من خلال أهدافها الاستراتيجية، وسعيها في الارتقاء بجودة وكفاءة العملية التعليمية، وتحسين مخرجاتها، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.