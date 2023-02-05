مركز الأرصاد يحذّر من تقلُّبات جوية في معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الاثنين

وأكّد المركز أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك والحدود الشمالية؛ ستتأثر ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، وقد تتسبّب في تكوّن عواصف ترابية تؤدّي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية؛ حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة".