مركز الأرصاد يحذّر من تقلُّبات جوية في معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الاثنين

حذّر المركز الوطني للأرصاد من أن معظم مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية اعتبارًا من يوم غد الاثنين، وحتى الجمعة المقبلة، وتشمل نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وهطولًا لأمطار خفيفة وانخفاضًا في درجات الحرارة وتكوُّنًا للصقيع.
وأكّد المركز أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك والحدود الشمالية؛ ستتأثر ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، وقد تتسبّب في تكوّن عواصف ترابية تؤدّي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية؛ حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة".
وبيّن المركز أن الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، ستشهد اعتبارًا من الثلاثاء المقبل إلى الجمعة، ارتفاعًا للأمواج يصل إلى أكثر من مترين ونصف، في حين يتكوّن الصقيع يوم الأربعاء المقبل على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة، وتنخفض درجات الحرارة ابتداء من الخميس على مناطق الرياض والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة.
ودعا المركز إلى متابعة قنوات التواصل الخاص به، لمتابعة المستجدّات ومعلومات الحالة المتوقّعة والمحافظات المتأثرة بها، منوهًا إلى ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية.