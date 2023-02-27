ضبط 19 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مخالفًا لنظام البيئة، 14 مواطنًا، ومواطنين خليجيين، ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه السودة.