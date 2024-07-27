لسلامة محصول التين.. "الإرشاد" الزراعي" يوضح 4 أسباب للعجز عن الجني الكامل

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- أنه لضمان سلامة محصول التين؛ ينبغي التخلص من الثمار التالفة، والثمار المتساقطة في الأحواض؛ حتى لا تكون بيئة حاضنة للآفات التي تصيب المحصول.
وأبان المهندس يوسف القرزعي، أنه "مع استمرار إنتاج العديد من أصناف التين في هذا الوقت وغزارة الإنتاج؛ قد يعجز المزارع عن جني المحصول كاملًا فيكون هناك فقدٌ لجزء من المحصول؛ إما بسبب قلة العمالة أو تأخر الجني أو أكل الطيور أو الإصابة ببعض الآفات الحشرية، وهذا سيؤدي إلى تلف الثمار الناضجة فبعضها يبقى على الشجرة والآخر يتساقط في الأحواض".
وأضاف: وجود هذه الثمار التالفة وعدم جمعها أولًا بأول؛ يتسبب في أن تكون بيئة حاضنة لبعض الآفات الحشرية مثل خنفساء الفواكه المجففة وبعض أنواع الذباب التي تصيب الثمار؛ مما يساهم في انتشارها مرة أخرى في الحقل، وعليه يجب توجيه العمالة بجمعها مباشرة لضمان سلامة باقي المحصول.