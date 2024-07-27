لسلامة محصول التين.. "الإرشاد" الزراعي" يوضح 4 أسباب للعجز عن الجني الكامل

وأبان المهندس يوسف القرزعي، أنه "مع استمرار إنتاج العديد من أصناف التين في هذا الوقت وغزارة الإنتاج؛ قد يعجز المزارع عن جني المحصول كاملًا فيكون هناك فقدٌ لجزء من المحصول؛ إما بسبب قلة العمالة أو تأخر الجني أو أكل الطيور أو الإصابة ببعض الآفات الحشرية، وهذا سيؤدي إلى تلف الثمار الناضجة فبعضها يبقى على الشجرة والآخر يتساقط في الأحواض".