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"شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "وللضيف الضيافة" بالمسجد الحرام

تستهدف توزيع الوجبات على الحجاج في الأروقة والمصليات والمداخل
"شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "وللضيف الضيافة" بالمسجد الحرام

أطلقت الإدارة العامة للحج والعمرة، مبادرة بعنوان "وللضيف الضيافة"، الهادفة إلى توزيع وجبات على ضيوف الرحمن داخل أروقة المسجد الحرام والمصليات ومداخل المسجد الحرام.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة فيصل بن عبدالله الجودي، بأن الرئاسة حريصة على خدمة حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذكر أن هذه الخدمات والجهود المبذولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

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موسم حج 1444

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