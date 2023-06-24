"شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "وللضيف الضيافة" بالمسجد الحرام

وذكر أن هذه الخدمات والجهود المبذولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.