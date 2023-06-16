المركز الإعلامي الافتراضي للحج.. توصيل رسالة السعودية لجميع أنحاء العالم

يأتي المركز الإعلامي الافتراضي للحج، الذي أطلقته وزارة الإعلام أمس الجمعة، ليكون منصة عالمية، توصل رسالة السعودية لشتى أنحاء العالم.
تسهيلات كبيرة، وخدمات عالية الجودة.. هذا بعض ما يقدمه المركز الإعلامي من خدمات؛ إذ يوفر على الإعلاميين والصحفيين مجهودًا مضنيًا، كانوا يقومون به من قبل لتغطية موسم الحج، ما بين صور عالية الجودة، وكذلك فيديوهات متنوعة، توثق هذه الرحلة الروحانية؛ ليستفيد منها نحو 900 إعلامي، قاموا بالتسجيل في المنصة.
وإضافة للصور والفيديوهات تجد في المركز الإعلامي الافتراضي للحج تغطيات عديدة، وأخبارًا تُبث على مدار الساعة.
وتشمل الخدمات المقدَّمة للإعلاميين والصحفيين الأخبار، والمكتبة الإعلامية، والمؤتمرات الصحفية، والطلبات والاستفسارات.. كما تتيح المنصة للإعلاميين إجراء المقابلات الصحفية، وأخذ التصريحات من المسؤولين.
وتجمع هذه المنصة الإعلاميين والصحفيين من وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية والمحلية؛ ليعملوا جميعًا تحت سقف واحد لخدمة رسالة سامية، هي رحلة الحج، وتغطية القصص الصحفية لضيوف الرحمن.
ويأتي إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ضمن الجهود التي تبذلها السعودية لإثراء خدمة الحاج والمعتمر، واستخدام أحدث وسائل التقنية؛ ليكون الحج سهلاً وميسرًا من خلال الجهود البشرية والتقنية المقدمة.