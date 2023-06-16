المركز الإعلامي الافتراضي للحج.. توصيل رسالة السعودية لجميع أنحاء العالم

تسهيلات كبيرة، وخدمات عالية الجودة.. هذا بعض ما يقدمه المركز الإعلامي من خدمات؛ إذ يوفر على الإعلاميين والصحفيين مجهودًا مضنيًا، كانوا يقومون به من قبل لتغطية موسم الحج، ما بين صور عالية الجودة، وكذلك فيديوهات متنوعة، توثق هذه الرحلة الروحانية؛ ليستفيد منها نحو 900 إعلامي، قاموا بالتسجيل في المنصة.