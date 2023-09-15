"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير وحائل والقصيم والباحة ونجران وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطار غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدبي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة نجران أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأمطار غزيرة ورياح نشطة مع سيول وانعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الطائف، وأمطار متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وأتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية على خليص، ورياح شديدة على القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وأمطار خفيفة على العاصمة المقدسة والكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً متوسطة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة القصيم أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطق حائل بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطاراً متوسطة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطار غزيرة وسيول على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
تشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العلا والحناكية والمدينة المنورة وخيبر والمهد ووادي الفرع، وأمطاراً متوسطة على العيص، ورياحاً شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق، ورياح شديدة على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.