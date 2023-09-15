"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأمطار غزيرة ورياح نشطة مع سيول وانعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الطائف، وأمطار متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وأتربة مثارة ورياح نشطة مع تدن في الرؤية على خليص، ورياح شديدة على القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وأمطار خفيفة على العاصمة المقدسة والكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.