44 ْمئوية.. "الأحساء والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة.. والسودة 12

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز، أن الأحساء والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 43 ْمئوية في الدمام ووادي الدواسر والتنهات والدهناء، و42 درجة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والخرج وشرورة وحفر الباطن.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 17 درجة، والباحة 19، والقريات 20 درجة، وطريف والطائف 21 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل وتبوك، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.
في حين تنشط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.