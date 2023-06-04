"سدايا" تواصل جهودها كممكن رقمي في تنفيذ مبادرة "طريق مكة" بماليزيا

وأوضح مدير الدعم والمساندة رئيس فريق سدايا المشارك في مبادرة طريق مكة بماليزيا، المهندس منصور المطيري أن سدايا عملت ممثلةً في مركز المعلومات الوطني على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة، من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، حيث جرى الربط وتفعيل وتشغيل أكثر من 10 محطات عمل مدعّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني، والتي تسهل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي وبتواجد فريق تقني من سدايا مكون من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة.