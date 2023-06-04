"سدايا" تواصل جهودها كممكن رقمي في تنفيذ مبادرة "طريق مكة" بماليزيا

واصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها كممكن رقمي لمبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعمل مع الجهات الحكومية المشاركة فيها لعام 1444هـ المنفذة في 7 دول، منها ماليزيا.
وأوضح مدير الدعم والمساندة رئيس فريق سدايا المشارك في مبادرة طريق مكة بماليزيا، المهندس منصور المطيري أن سدايا عملت ممثلةً في مركز المعلومات الوطني على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة، من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، حيث جرى الربط وتفعيل وتشغيل أكثر من 10 محطات عمل مدعّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني، والتي تسهل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي وبتواجد فريق تقني من سدايا مكون من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة.
وأضاف المطيري أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي سدايا الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة، ودعم التحول الرقمي؛ لتتمكن من تقديم أفضل الأداء في خدماتها، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين قطاعات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن.