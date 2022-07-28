صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته للاقتصاد السعودي.. هل تحققت تنبؤات ولي العهد؟

وأشار بيان الصندوق التمهيدي حينذاك إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أنها في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا، ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030. وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.