4500 طلب تسجيل دوائي وعشبي وبيطري عبر "سدر" حتى منتصف 2023م

سجّل نظام تسجيل الأدوية السعودي (سدر) أكثر من 4500 طلب ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال النصف الأول من عام 2023م، وتسجيل أكثر من 100 منتج دوائي وعشبي وبيطري، وتجاوز عدد إصدار الشهادات في النظام أكثر من 120 شهادة.
وأوضحت الهيئة أن "سدر" يعمل بشكل مستمر لإتاحة التحسينات على تجربة المستخدم، كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات إلكترونياً، وتفعيل التنبيهات في حال جرى تغيير على حالة الطلب، وتوفير العديد من الخدمات التي شملت تسجيل مستحضر جديد، التعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام، إلغاء طلب تسجيل مستحضر، تجديد طلب تسجيل المستحضرات، تقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني، وتحميل بيانات وملفات الأدوية عبر النظام.
وبيّنت أن نظام تسجيل الأدوية "سدر" يعد نظاماً إلكترونياً يهدف إلى خدمة المنشآت في قطاع الدواء المسجلة لدى الهيئة، ويتيح طلب تسجيل المستحضرات الدوائية والعشبية والبيطرية؛ وذلك للتأكد من اتباعها للاشتراطات التي وضعتها الهيئة لتحقيق سلامة المنتجات.
ويهدف نظام تسجيل الأدوية السعودي "سدر" إلى تسهيل عملية تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بدعم وتشغيل وتطوير الشريك التقني للنظام شركة ثقة، كما يمكن الاستفادة من النظام عبر زيارة الموقع الإلكتروني: esdr.sfda.gov.sa.