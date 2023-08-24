4500 طلب تسجيل دوائي وعشبي وبيطري عبر "سدر" حتى منتصف 2023م

وأوضحت الهيئة أن "سدر" يعمل بشكل مستمر لإتاحة التحسينات على تجربة المستخدم، كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات إلكترونياً، وتفعيل التنبيهات في حال جرى تغيير على حالة الطلب، وتوفير العديد من الخدمات التي شملت تسجيل مستحضر جديد، التعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام، إلغاء طلب تسجيل مستحضر، تجديد طلب تسجيل المستحضرات، تقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني، وتحميل بيانات وملفات الأدوية عبر النظام.