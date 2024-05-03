أظرف مغلقة.. "مرور الباحة" تعلن بيع مركبات ودرّاجات طُبّق بحقها النظام

وأوضحت أنه يمكن لمعرفة الشروط التقدُّم لرئيس اللجنة مدير شعبة السير بإدارة مرور منطقة الباحة، علماً أنه في حال الرغبة في شراء الآليات المقرر بيعها "سكراب" يلزم تقديم أظرف مغلقة بالعروض، ووجود التصاريح اللازمة بمزاولة نشاط مكابس الحديد، وسوف يتم استقبال وفتح مظاريف عروض شراء "السكراب" في نفس يوم البيع المحدّد أعلاه، ويلتزم المشتري بالحضور الشخصي أو حضور وكيله وقت فتح المظاريف.