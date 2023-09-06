الكرملين: محادثة هاتفية بين ولي العهد والرئيس الروسي بوتين تناولت خفض إنتاج النفط

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن عنه الكرملين.
وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عدداً من القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز التعاون.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن ولي العهد وبوتين أشارا إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط تجعل من الممكن ضمان استقرار السوق العالمية.
وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، فإن ولي العهد وبوتين أشادا بالمستوى العالي للتنسيق في "أوبك+"، مشيرة إلى أنهما يتفقان على أن خفض إنتاج النفط يساعد على استقرار السوق.
وأضاف الكرملين: أبلغ بوتين؛ ولي العهد؛ بأولويات الرئاسة الروسية لدول "بريكس" عام 2024، كما تمّ الإعراب عن الرضا عن تطوّر التعاون متعدّد الأوجه بين روسيا والسعودية.
وأردف البيان: تمّ النظر في عددٍ من القضايا المُلحة المتعلقة بمواصلة تعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار، وتمّ الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية.