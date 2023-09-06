الكرملين: محادثة هاتفية بين ولي العهد والرئيس الروسي بوتين تناولت خفض إنتاج النفط

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن عنه الكرملين.