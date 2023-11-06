"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لحفر 6 آبار في ولايتي كوارا واوسون بنيجيريا
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لحفر 6 آبار متوسطة العمق في ولايتي كوارا واوسون بجمهورية نيجيريا، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير مياه نظيفة صالحة للشرب وللاستخدام المنزلي، وتحسين إمدادات المياه للمناطق ذات الدخل المنخفض، والحد من الإصابات المرتبطة بالمياه وناقلات الأمراض الطفيلية، وإنقاذ الأرواح خاصة بين الرضع، يستفيد منها 30.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.
من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 466 حقيبة شتوية للمتضررين من الفيضانات في منطقة شترال السفلى بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.262 فردًا.
جاء ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.
على صعيد آخر، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانة, مشروع توزيع التمور في الجمهورية اللبنانية، حيث جرى توزيع 62.500 كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد احتياجًا في عدة بلدات لبنانية.
ويأتي ذلك ضمن مشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.