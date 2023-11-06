"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لحفر 6 آبار في ولايتي كوارا واوسون بنيجيريا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لحفر 6 آبار متوسطة العمق في ولايتي كوارا واوسون بجمهورية نيجيريا، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.