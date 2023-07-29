الجناح السعودي في مهرجان جرش يسلط الضوء على أناقة المشلح الحساوي

وقدم حائك المشالح حبيب بوخضر خلال مشاركته في الدورة السابعة والثلاثين من المهرجان الذي يقام خلال الفترة (26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023) بمدينة جرش التاريخية، أشكالًا مختلفة من المشالح الحساوية نسبة إلى محافظة الأحساء شرق المملكة مسقط صناعتها المتميزة، ومنها: الدقة الملكية، والمخومس، والمسوبع، والمتوسع، مبيناً أن أجودها هو المحاك بالدقة الملكية حيث يكون مصنوعاً من أفضل أنواع القماش، ومطعّماً بزري الفضة المطلي بالذهب.