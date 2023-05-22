ليست المرة الأولى.. أسرة الشاب "حكمي" مفقود الرياض تطلب المساعدة في البحث عنه

تُواصل أسرة الشاب محمد الحكمي البحث عنه بعد فقده منذ عشرة أيام في منطقة الرياض دون أن يجدوا له أثرًا، وناشدوا الجميع مساعدتهم في العثور عليه.
وفي التفاصيل، قالت الأسرة لـ"سبق": "فُقد محمد بعدما خرج من منزلنا من ضاحية لبن بالرياض بتاريخ 23/ 10/ 1444 دون أن نعلم وجهته، ونواصل البحث عنه في كل المواقع المحتملة، ولكن لا أثر له".
وأضافت: "ليست المرة الأولى التي يختفي فيها؛ إذ سبق له أن تغيَّب مرات عدة، وكنا نجده في مواقع مظلمة ومهجورة، فمرة وجدناه في جازان، وأخرى بطريق مكة المكرمة؛ إذ إنه يعاني السِّحر".
وناشدت الأسرة مَن يعثر عليه ومَن لديه أي طرف خيط يوصلهم إليه التواصل معهم على الجوال رقم 0507848154.