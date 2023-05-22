ليست المرة الأولى.. أسرة الشاب "حكمي" مفقود الرياض تطلب المساعدة في البحث عنه

وفي التفاصيل، قالت الأسرة لـ"سبق": "فُقد محمد بعدما خرج من منزلنا من ضاحية لبن بالرياض بتاريخ 23/ 10/ 1444 دون أن نعلم وجهته، ونواصل البحث عنه في كل المواقع المحتملة، ولكن لا أثر له".