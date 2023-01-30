"إغاثي الملك سلمان" يقدم أكثر من 21 طنًا من السلال الغذائية في مأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 21 طنًا و721 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 1.421 فرداً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.548 سلة غذائية في مدينتي فيلوت وديكا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، استفاد منها 9.288 فردًا.
ويهدف المشروع إلى تأمين وتوزيع 3.600 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مدن فيلوت، وديكا، ونيجيل، بهدف تخفيف حدة المعاناة والقضاء على الجوع من خلال المساهمة في توفير السلال الغذائية للأسر المتأثرة من الجفاف، يستفيد منها 21.600 فرد بواقع 3.600 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة والمتضررة.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في مدينة نيامي بالنيجر، استفاد منها 1.000 أسرة بواقع 7.176 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا في جمهورية النيجر.