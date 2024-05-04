شراكة استراتيجية تجمع "بان" للتطوير العقاري و"أبعاد" للتسويق العقاري
تم الإعلان مؤخرًا عن توقيع شراكة استراتيجية بين شركة "بان" للتطوير العقاري مع شركة "أبعاد" للتسويق العقاري، تتولى "أبعاد" بموجبها الإشراف على تسويق مشاريع "بان" السكنية المميزة في مدينة جدة، والمقامة في أحياء (المروة- الربوة- النزهة- الرحاب- الصفا)، وتضم 192 وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب 154 مليون ريال، وتنعكس هذه الشراكة بشكل إيجابي على عملاء شركة "بان" للتطوير العقاري المعروف عنها دقتها العالية في البناء، وجودة الخامات المستخدمة، وروعة تصاميم منتجاتها العقارية؛ حيث ستعمل شركة "أبعاد" للتسويق العقاري على إيجاد الحلول التمويلية المميزة التي تتناسب مع كل الفئات؛ من خلال خبرة "أبعاد" وعلاقتها القوية مع الجهات التمويلية البارزة في المملكة، بالإضافة للتعريف بمشاريع شركة "بان" للتطوير العقاري الرائعة واستهداف شريحة جديدة من العملاء.
ووقّع الشراكة الاستراتيجية رئيسُ مجلس إدارة شركة "بان" للتطوير العقاري الدكتور سعود المرزوقي، والرئيس التنفيذي لشركة "أبعاد" للتسويق العقاري الأستاذ تركي القحطاني.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "بان" للتطوير العقاري الدكتور سعود المرزوقي أن هذه الشراكة تأتي في إطار الحرص على تقديم أفضل الخيارات أمام عملائنا خصوصًا في الجوانب التسويقية التي تتضمن طرح العديد من الحلول التمويلية التي تتناسب مع رغبات وإمكانيات العملاء؛ وهو الأمر الذي سوف تعمل عليه شركة أبعاد.
وتابع: من الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة؛ هو أنها سوف تجعلنا نتفرغ في "بان" للعمل في مشاريعنا والاهتمام بأعمالنا التنفيذية وما تتضمنه من متابعة دقيقة لكافة مراحل البناء من اختيار المواقع المميزة ومواصلة نهجنا في تقديم منتجات عالية الجودة كانت محل إشادة وإعجاب عملائنا؛ مما جعلنا نحوز ثقتهم التي نعدها أغلى ما نملك.
من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "أبعاد" للتسويق العقاري الأستاذ تركي القحطاني الشراكة بين الجانبين، بأنها تجسّد التكامل بين مكونات القطاع الخاص عبر تبادل الإمكانيات والخبرات بما يضمن أفضل النتائج التي تنعكس على جودة المخرجات وتصب في صالح العملاء، وتدعم أيضًا توجهات المملكة في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي.
واستطرد: نقوم في "أبعاد العقارية" بتوفير فريق بيع متخصص من (استشاري بيع ومسؤولي تمويل ومراكز اتصال)؛ مما يدعم برامج المطورين العقاريين في الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، كما نعمل أيضًا على توفير مساعدة في التمويل العقاري إذا كان العميل بحاجة إلى دعم مالي لتحقيق عملية الشراء وضمان حصوله على أفضل خطة تمويلية.