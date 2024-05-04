شراكة استراتيجية تجمع "بان" للتطوير العقاري و"أبعاد" للتسويق العقاري

تم الإعلان مؤخرًا عن توقيع شراكة استراتيجية بين شركة "بان" للتطوير العقاري مع شركة "أبعاد" للتسويق العقاري، تتولى "أبعاد" بموجبها الإشراف على تسويق مشاريع "بان" السكنية المميزة في مدينة جدة، والمقامة في أحياء (المروة- الربوة- النزهة- الرحاب- الصفا)، وتضم 192 وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب 154 مليون ريال، وتنعكس هذه الشراكة بشكل إيجابي على عملاء شركة "بان" للتطوير العقاري المعروف عنها دقتها العالية في البناء، وجودة الخامات المستخدمة، وروعة تصاميم منتجاتها العقارية؛ حيث ستعمل شركة "أبعاد" للتسويق العقاري على إيجاد الحلول التمويلية المميزة التي تتناسب مع كل الفئات؛ من خلال خبرة "أبعاد" وعلاقتها القوية مع الجهات التمويلية البارزة في المملكة، بالإضافة للتعريف بمشاريع شركة "بان" للتطوير العقاري الرائعة واستهداف شريحة جديدة من العملاء.