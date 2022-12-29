أرامكو تعدّل مسميات وظائفها القيادية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية

وشملت التعديلات تغيير مسمى "النائب الأعلى للرئيس إلى "النائب التنفيذي للرئيس، وتغيير مسمى "نائب الرئيس" إلى ""النائب الأعلى للرئيس"، وتغيير مسمى "مدير عام" إلى "نائب الرئيس".