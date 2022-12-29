أرامكو تعدّل مسميات وظائفها القيادية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة")، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، تعديل مسميات وظائفها القيادية العليا اعتبارًا من 1 يناير 2023.
وتأتي هذه المسميات الوظيفية المحدّثة في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات الاستراتيجية لهذه الوظائف.
وتقتصر التعديلات على مسميات الوظائف فقط دون تأثير على الهياكل التنظيمية.
وشملت التعديلات تغيير مسمى "النائب الأعلى للرئيس إلى "النائب التنفيذي للرئيس، وتغيير مسمى "نائب الرئيس" إلى ""النائب الأعلى للرئيس"، وتغيير مسمى "مدير عام" إلى "نائب الرئيس".