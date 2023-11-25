"الحياة الفطرية": لدينا 7 كائنات مهددة بالانقراض منها المها العربي والوعول الجبلية والريم

أكدت الباحثة البيئية في مركز الحياة الفطرية رغد الغامدي أن المركز لديه العديد من برامج الإكثار للمحافظة على الكائنات المهددة بالانقراض؛ ومنها ظباء الريم والوعول الجبلية والمها العربي، وكذلك طائر النعام أحمر الرقبة والأرانب البرية، وغيرها من الكائنات مثل الفهد الصياد والوشق.
وأضافت الغامدي أن المركز يقوم بإكثار هذه الكائنات وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية لاستعادة توازنها وتأسيس مجموعات متكاثرة ذاتيًّا ومستدامة يتم إطلاقها ضمن نطاق التوزيع الجغرافي؛ تنفيذًا للاستراتيجية البيئية للحفاظ على البيئة بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية والتنوع الأحيائي، ويتماشى أيضًا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
ولفتت في مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن هناك 7 كائنات مهددة بالانقراض في المملكة، منها المها العربي والوعول الجبلية والريم وغيرها.