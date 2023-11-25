"الحياة الفطرية": لدينا 7 كائنات مهددة بالانقراض منها المها العربي والوعول الجبلية والريم

وأضافت الغامدي أن المركز يقوم بإكثار هذه الكائنات وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية لاستعادة توازنها وتأسيس مجموعات متكاثرة ذاتيًّا ومستدامة يتم إطلاقها ضمن نطاق التوزيع الجغرافي؛ تنفيذًا للاستراتيجية البيئية للحفاظ على البيئة بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية والتنوع الأحيائي، ويتماشى أيضًا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.