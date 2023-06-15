"السراني" يشيد بإنجازات المملكة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين

وأكد الدكتور "السراني"- في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم 283 متقاعدًا من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين-: نحتفي اليوم بكوكبة من القيادات والمنسوبين الذين أخلصوا وعملوا من أجل جامعة طيبة ليصلوا بها إلى القمة والريادة فلا أجد ما يوفيهم حقهم، ولا أملك إلا أن أقدم جزيل الشكر لهم فهم نموذج للإخلاص والتفاني والقدوة التي يُحتذى بها ونبراس لمن بعدهم.