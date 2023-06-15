"السراني" يشيد بإنجازات المملكة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين

نوه وأشاد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني بما وصلت إليه المملكة من تطور في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين-حفظهما الله- وما تجده الجامعة من دعم سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه -حفظهما الله- مما أسهم في تحقيقها للعديد من الإنجازات العلمية والأكاديمية وكان كلُّ ذلك بجهود وتضافر الجميع من المتقاعدين ومنسوبي الجامعة.
وأكد الدكتور "السراني"- في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم 283 متقاعدًا من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين-: نحتفي اليوم بكوكبة من القيادات والمنسوبين الذين أخلصوا وعملوا من أجل جامعة طيبة ليصلوا بها إلى القمة والريادة فلا أجد ما يوفيهم حقهم، ولا أملك إلا أن أقدم جزيل الشكر لهم فهم نموذج للإخلاص والتفاني والقدوة التي يُحتذى بها ونبراس لمن بعدهم.
ونيابة عن منسوبي جامعة طيبة المتقاعدين من الإداريين ألقت كلمتهم سهى أسعد قائلة "تحتفل الجامعة اليوم بكوكبة من المتقاعدين في حفل تألق بدعم ورعاية رئيس الجامعة بعد انتهاء خدمتنا في هذا الصرح الشامخ العملاق فقد انتهت الخدمة ولم ينتهِ العطاء لوطننا المعطاء"، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه.
كما قدم مجدي خاشقجي قصيدة شعرية ألقاها نيابة عنه عضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور رأفت شقدار فيما ألقى نيابة عن المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس الدكتور مصطفى حلبي كلمة قال من خلالها "أقف اليوم بين ثلة وكوكبة من الزملاء والزميلات في رحلة امتدت إلى سنوات وأجيال من البناء والعطاء لصناعة إنسان يُحلق في فضاءات العلم والمعرفة وأثمرت عن سواعد تُسهم في التشييد والبناء لوطن الريادة والقيادة والشموخ".
وتضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا لإنجازات الجامعة بعنوان "مكانة وتكريمًا وعرفانًا بجهودهم"، وكلمة للشيخ صالح المغامسي أشار من خلالها إلى أن الاحتفال تضمن ثلاث وقفات أولها وقفة إدارية ولمسة وفاء من رئيس الجامعة وفريق العمل ووقفة أدبية في الرعاية وثالثها أن هذا الوفاء يزيد معشر المسلمين إيمانًا بأنهم لم يُنسوا وهذا يزيد المسلم حسن الظن بالله تعالى.
وشهد الاحتفال تدشين رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني مكتب خدمات المتقاعدين "مكانة" لتقديم الرعاية والخدمات لمنسوبي الجامعة بعد التقاعد ليكون نواة تواصل بين الجامعة ومنسوبيها كما كرّم منسوبي الجامعة المتقاعدين والمتقاعدات من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية على جهودهم الكبيرة طيلة فترة عملهم، وكذلك تكريم المتوفين - رحمهم الله- من منسوبي الجامعة وتسلّم نيابة عنهم ذووهم دروع التكريم.