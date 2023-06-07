"الأرصاد": هطول أمطار رعدية ورياح وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنوّرة.