"الأرصاد": هطول أمطار رعدية ورياح وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الموج ومتوسط على الجزء الأوسط.