200 مراقب و4 آلاف عامل.. "رئاسة الحرمين" تكثف جهودها خلال هطول الأمطار

رفعت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام، حيث جنّدت الوكالة أكثر من 200 مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من 4000 عامل وعاملة.
وقال وكيل الرئيس العام للخدمات المهندس أحمد بالعمش: تمت تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج قبل هطول الأمطار بربع ساعة، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام؛ من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى توزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة 500 آلية ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.
وأكد "بالعمش" أن الوكالة تكثف استعداداتها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، كما قامت بوضع خطة احترازية استعدادًا لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأضاف: تم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش؛ لضمان عدم الانسداد.