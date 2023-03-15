200 مراقب و4 آلاف عامل.. "رئاسة الحرمين" تكثف جهودها خلال هطول الأمطار

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات المهندس أحمد بالعمش: تمت تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج قبل هطول الأمطار بربع ساعة، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام؛ من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.