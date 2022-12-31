"الأرصاد" تصدر 3 تنبيهات لمنطقة الرياض.. حالة الأمطار تتواصل والعاصمة حاضرة

كما نبّه المركز من استمرار حالة الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على كلٍ من "البجادية، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما ومرات"، حتى التاسعة من مساء اليوم السبت، مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.