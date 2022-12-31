"الأرصاد" تصدر 3 تنبيهات لمنطقة الرياض.. حالة الأمطار تتواصل والعاصمة حاضرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، ثلاثة تنبيهات متتالية لمنطقة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية تتعلّق في مجملها بحالة الأمطار الحالية .
وتوقع المركز استمرار حالة الأمطار الرعدية على كلٍ من "الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح وشقراء، والذي عبر عنه تنبيه بدأ من الساعة 11:00 مساء أمس الجمعة، وينتهي في الساعة 23:00 مساء اليوم السبت، مشيراً إلى أن الحالة يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
من ناحية أخرى، أصدر المركز تنبيهاً آخر للمنطقة يشير إلى توقع استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على كلّ من "الدوادمي، القويعية، ساجر وعفيف، حتى الساعة 23:00 مساء اليوم السبت، مشيراً إلى أن الحالة يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
كما نبّه المركز من استمرار حالة الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على كلٍ من "البجادية، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما ومرات"، حتى التاسعة من مساء اليوم السبت، مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.