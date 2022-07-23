"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 576 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 171 حالة، و96 حالة في جدة، و58 حالة في الدمام، و42 حالة في مكة المكرّمة، و29 حالة في الهفوف، و27 في المدينة المنوّرة، و15 في أبها.