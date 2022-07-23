"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 576 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 يوليو 2022، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 807215 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 576 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 790778 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9238 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 142 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 89 حالة إصابة جديدة، وجدة 66 حالة، والدمام 30 حالة، ومكة المكرّمة 20 حالة إصابة جديدة، و16 في المدينة المنوّرة، و12 في الهفوف، وسجلت أبها 13 حالة جديدة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 171 حالة، و96 حالة في جدة، و58 حالة في الدمام، و42 حالة في مكة المكرّمة، و29 حالة في الهفوف، و27 في المدينة المنوّرة، و15 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 12258 فحصاً جديداً.