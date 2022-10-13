"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين المسجد "الأقصى"

وحمّلت المنظمة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، مجددةً دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرّك الجاد من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل "قوة الاحتلال"، باحترام حرمة الأماكن المقدسة، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.