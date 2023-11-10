"مبادرة الملك الإنمائية في إفريقيا".. صورة للتعاضد تبرز دور المملكة يجسدها "السديس"

ثمّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، جهود المملكة العربية السعودية المباركة، وسعيها الحثيث لجمع كلمة أفراد الأمة الإسلامية، وتوحيد الصفوف العربية؛ وتحقيق التعاون المثمر، والأمن الشامل، والسلام الدائم، والتنمية في الدول الإفريقية.
وأكد "السديس" على ريادة المملكة منذ تأسيسها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، منطلقة في ذلك من ثوابتها الدينية الآمرة بالاعتصام والوَحدة، ﴿وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَميعًا وَلا تَفَرَّقوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وامتدادًا لهذا النهج القويم والامتثال؛ جاء هذا العهد الزاهر الميمون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتفعيل وتطوير الجهود المعزِّزة لتحقيق التضامن الإسلامي والإفريقي، ودعم السلام والتنمية في الدول الإفريقية.
وأشاد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الإنمائية في إفريقيا، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- في كلمته الافتتاحية في القمة السعودية- الإفريقية؛ وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة الإفريقية، بقيمة تتجاوز مليار دولار، على مدى عشر سنوات.
وأشار إلى أن هذه المبادرة المباركة تزكي روح التعاضد والأخوة الإسلامية والإنسانية مع الدول الإفريقية ويسجلها التاريخ بمداد من ذهب في سجل مواقف المملكة الإسلامية والإنسانية والعالمية.
وأبان أن من مهام رئاسة الشؤون الدينية؛ إبراز رسالة الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية الإنسانية والإسلامية والعالمية، وبذلها وسخاء عطائها، مشيداً بمواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وما توليه من الاهتمام والدعم لمساعي تحقيق الأمن الشامل والسلام الدائم، والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.
وسأل "السديس" الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ لما فيه خير وصلاح الأمة الإسلامية، وأن يجمع كلمة المسلمين على اتباع الكتاب والأخذ بهدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع شأنهم، ويبلغهم آمالهم.