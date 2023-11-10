"مبادرة الملك الإنمائية في إفريقيا".. صورة للتعاضد تبرز دور المملكة يجسدها "السديس"

وأكد "السديس" على ريادة المملكة منذ تأسيسها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، منطلقة في ذلك من ثوابتها الدينية الآمرة بالاعتصام والوَحدة، ﴿وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَميعًا وَلا تَفَرَّقوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وامتدادًا لهذا النهج القويم والامتثال؛ جاء هذا العهد الزاهر الميمون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتفعيل وتطوير الجهود المعزِّزة لتحقيق التضامن الإسلامي والإفريقي، ودعم السلام والتنمية في الدول الإفريقية.