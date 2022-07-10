مستبشرين شاكرين.. ضيوف الرحمن يستقبلون أول أيام التشريق بمشعر منى

استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى، أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.