8 آلاف قطعة تحكي قصة 14 قرنًا.. "مسكوكات لا مثيل لها" في مكتبة "المؤسس"

وتتّسم معظم أنواع النقود الإسلامية التي تقتنيها المكتبة بالندرة العالمية، ولا يوجد لها مثيل حتى الآن، ومن بين هذه القطع: الدرهم العربي الساساني المضروب في دمشق سنة 75هـ، ودرهم عباسي جرى سكّه في مدينة البصرة سنة 140هـ في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور، ويتميّز هذا الدرهم عن سواه من دراهم الخليفة المنصور بصفة عامة، والدراهم العباسية المضروبة في مدينة البصرة، بوجود كلمة "عبد" أسفل كتابات مركز الوجه؛ وهي كلمة لم يسبق أن ظهرت على دراهم هذا الخليفة من قبل.